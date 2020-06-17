Такой ее еще не видели

Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, сменила имидж

Как передает Politeka.net, свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимке красотка была ярко накрашена: она нанесла розовые блестящие тени и розовый блеск для губ. Волосы Александры были нежного розового цвета. Скорее всего, это парик, но не исключено, что девушка решилась на смелые эксперименты с внешностью.

За час пост Зарицкой собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вау», «Смак», «Мило», «Красотка», «Королева», «Идет», «Вылитая Тина Кароль», «Сладкая конфетка», «Какая красота», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая сфотографировала себя крупным планом. Певица сделала себе яркий макияж: накрасила розовым глаза, а губы подчеркнула бордовым. Стоит отметить, что певица часто снимает только свое лицо, вероятно, переживая из-за своей фигуры.

Кроме этого, недавно Зарицкая поделилась фото, на котором во всей красе представила свою пышную грудь. Красотка поделилась кадром со съемок клипа, где она была одета в роскошное платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что пышная грудь Зарицкой буквально выпрыгивала из платья.

Напомним, что Александра Зарицкая без одежды соблазнила не только взглядом: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая наплевала на комплексы и показала огромное декольте во всей красе: сочные фото.

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая разошлась, устроив дикие танцы в трусах, взрывное видео.