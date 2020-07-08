33-річна українська співачка Настя Каменських влаштувала атмосферну фотосесію на лоні природи

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала серед степових трав і квітів у довгій білій сукні, що нагадує ночнушку.

Настя розпустила волосся і завдала мінімум косметики - щоб підкреслити свою природну красу. Дівчина, як би збентежено опустила погляд вниз, трохи підняла плечі і склала руки попереду. Фото просякнуте чувственностье, єднанням з природою і якоюсь загадкою.

"Магія природи 🌿🌷🌼", - підписала кадр співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Одні захоплено похвалили Каменських, інші запідозрили, що вона вагітна, а треті стривожилися її, нібито болючим, видом.

"Дуже Ніжно 🌸💞"

"👏👏це чудово"

"Красива як циганочка"

"На анорексичку схожа😵" - "той хто написав що на анорексичку схожа - ви, мабуть, анорексичек не бачили)))"

"Вид чомусь болючий на цьому фото. Замучанный.... 😢"

"Настя, вистачить худнути, вже на смерть схожа"

"ось це круто, жіночно і красиво дуже, а не всі ті розпусні напівголі фото.)"

"Така цнотлива"

"Я одна вже з місяць вважаю, що Настя вагітна)) ?"

"Вагітна чи що"

Раніше ми повідомляли, Каменських вже публікувала подібні знімки, в білому платті посеред поля. Дівчина приурочила фотосесію до народного свята Івана Купала.

"Є в році кілька днів, коли відчуваєш особливу зв'язок з природою 🌿

Один з таких - це ніч на Івана Купала і весь наступний день. Коли здається, що якщо прислухатися, можна почути, як перешіптуються дерева і вся природа ніби оживає ✨", - ділилася своїми думками артистка.

Нагадаємо, Каменських приголомшила сільським чином, Потап не зміг пройти повз: "Без штучних губ і...".

Як повідомляла Politeka, Настя кокетливо спустила сукні на тлі сільських видів, особисті фото.

Також Politeka писала, що Потап вирішив «проміняти» Каменських на Бузову, гаряче відео наробило шуму: «Ось ця дівчинка…».