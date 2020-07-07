Настя Каменских показала себя в единении с природой по случаю праздника Ивана Купала

Популярная украинская певица поделилась чувственными фотографиями в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда поделилась своим мнением об одном из самых мистических праздников в году – Ивана Купала. Так, Каменских призналась, что в этот день чувствует особую связь с природой.

«Кажется, что если прислушаться, можно услышать, как перешептываются деревья и вся природа будто оживает. И если оказаться в лесу или возле воды и закрыть глаза, чувствуешь, как сила природы наполняет тебя», - написала певица.

На опубликованных фотографиях звезда позирует на берегу реки в свободном белом платье. Ее волосы распущены, а на лице минимум косметики. Судя по всему, для большей естественности Каменских решила не надевать под платье белье. Ее образ выглядит очень чувственным и гармоничным.

Поклонники артистки в комментариях буквально засыпали ее комплиментами.

«Такие фото намного лучше, чем гламурные...они такие живые и настоящие...класс ...будьте именно такой», «Ещё как удалось. Шикарные, как всегда», «Удалось на все сто нимфа», «Русалка», «Лесная фея», «Невероятная Настя», «Такая настоящая», «Фото просто класс!!! Не хватает венков по воде и венок на голове из папоротника», «Так ну и кто тут без трусов по озеру бегает», - пишут люди.

Напомним, Каменских ошарашила сельским образом, Потап не смог пройти мимо: "Без искусственных губ и...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.

Также Politeka писала, что Потап решил «променять» Каменских на Бузову, горячее видео наделало шума: «Вот эта девочка…».