Відома співачка Світлана Лобода похвалилася ідеальною фігурою на пляжі

Свіже фото з'явилося на сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net. Красуня одягла мініатюрне чорне бікіні, яке ледь прикрило найсолодші місця. Судячи з фото, останнім часом Лобода дуже схудла. Її фігурка в купальнику виглядає дивовижно. Співачка встала навшпиньки, щоб здаватися ще стрункішою, і підставила обличчя сонечку.

«Мрії, які стали реальністю», - підписала фото зірка.

За годину пост Лободи зібрав майже 45 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Яка фігурка у вас класна», «Шикарна як завжди», «Красуня», «Прекрасна», «Моя найулюбленіша і талановита», «Які ноги довгі», «шикарні ноги», «Кайф», «Візьми мене з собою», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що співачка Лоліта буквально завелася від фото Лободи. Вона написала під постом «Збудження», на що Лобода відповіла «О my god», ймовірно здивувавшись такому відвертому коментарю.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода кардинально змінила імідж, здивувавши своїх шанувальників зухвалим образом. Красуня засвітила нову зачіску із чолкою. Вона була одягнена в шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що спокусниця Лобода в леопарді посвітила солодкими місцями на пляжі, видно все: «Бомба».

Як повідомляла Politeka, Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.

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