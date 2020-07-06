Відома українська співачка Світлана Лобода показала сміливий образ, здивувавши фанатів

На фото Світлана позує в костюмі, який був зроблений з паєтками, і був у вигляді тигриці. Лобода на першому фото просто стояла і демонструвала свій сміливий наряд, а на другому фото - спокусливо вигнулась, демонструючи чудову п'яту точку. Волосся у красуні були зібрані в косу, а сама співачка дивилася в бік об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, поспішаю поділитися! ми завершили зйомки відеокліпу на сингл #boomboom з командою Саші Гудкова. я отримала задоволення і по-справжньому відірвалася!!

впевнена, нас чекає щось дуже незвичайне, зухвале, вільний і місцями шокуюче !

в кращих традиціях Лободи і Гудкова", - написала Лобода.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Тигриця", "Занадто гаряче", "режим очікування урочисто включений", "Світлана Сергіївна, як думаєш, новий Рим відпочиває?", "походу, boomboom вже стався до виходу треку", "так круто, Світлана Сергіївна! Ми дуже чекаємо!", "Від Лободи хіба можна очікувати щось звичайне, спокійне, закрите і нудне?", ""Сильна суміш".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська поп-виконавиця Світлана Лобода здивувала фанатів особистим відео з молодим чоловіком.

З'ясувалося, що це грузинський та український модельєр Бичолла Тетрадзе, який є близьким другом Лободи.

Нагадаємо, Лобода в шкіряній куртці похвалилася несподіваною зміною іміджу

А ще Politeka писала, що Лобода в образі фатальної жінки посвітила фігурою в шкіряній міні

Також Politeka повідомляла, що Лобода випадково показала зайве в гримерці, повне відео виявилося в мережі



