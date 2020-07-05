Популярна українська поп-виконавиця Світлана Лобода здивувала фанатів особистим відео з молодим чоловіком

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому підійшла і ніжно обняла бородатого хлопця, передає Politeka.net. З'ясувалося, що це грузинський та український модельєр Бічолла Тетрадзе, який є близьким другом Лободи.

«Мій друг. Люблю тебе. сильно. Будемо святкувати. Happy birthday», - підписала відео Лобода.

За годину відео подивилися майже 170 тисяч осіб. В коментарях шанувальники стали обговорювати провокаційне відео. Деякі подумали, що це новий хлопець Лободи, інші говорили, що так ніжно обіймати друга дивно. Відреагував на відео і російський шоумен Артур Пирожков.

«Гарненько відпочиньте!!!», «Які Ви класні. Щастя всім», «Буде жарішка», «милі та позитивні», «Вау! Напевно, новий бойфренд?», «Які класні», «Улюблені. Светік, Бічолла ви там запаліть як суперзірки», «Це чудовий друг», «А як же рамштайн», «Третього напразнують», «А Духаста запросили??))», «Світлано не напразднуйте нам там нічого», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода кардинально змінила імідж для зйомки в кліпі. Красуня постала з пишним каре, в рожевій шубі і туфлях.

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