Известная певица Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой на пляже

Свежее фото появилось на странице звезды в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка надела миниатюрное черное бикини, которое едва прикрыло самые сладкие места. Судя по фото, за последнее время Лобода очень похудела. Ее фигурка в купальнике выглядит изумительно. Певица встала на носочки, чтобы казаться еще стройнее, и подставила лицо солнышку.

«Мечты, которые стали реальностью», - подписала фото звезда.

За час пост Лободы собрал почти 45 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Какая фигурка у вас классная», «Шикарна как всегда», «Красотка», «Прекрасная», «Моя самая любимая и талантливая», «Какие ноги длинные», «шикарные ноги», «Кайф», «Возьми меня с собой», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что певица Лолита буквально завелась от фото Лободы. Она написала под постом «Возбуждение», на что Лобода ответила «О my god», вероятно удивившись такому откровенному комментарию.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода кардинально сменила имидж, удивив своих поклонников дерзким образом. Красотка засветила новую прическу с челкой. Она была одета в кожаную куртку и солнцезащитные очки.

Напомним, что соблазнительница Лобода в леопарде посветила сладкими местами на пляже, видно все: «Бомба».

Как сообщала Politeka, Лобода в образе тигрицы соблазнительно нагнулась перед камерой, пикантные фото.

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