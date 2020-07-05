Відома співачка Світлана Лобода в стильному образі підкорила новою зачіскою

В цей раз знаменита артистка вирішила показати, як змінила імідж і розбурхала фанатів новою зачіскою з чубком. Не секрет, що всі образи і вбрання співачки інтригують фанатів, вони намагаються повторити за зіркою, а деякі навіть міняють зачіски на ті ж, що і Лобода, повідомляє Politeka.

Кілька годин тому Світлана показала, як прогулювалася з новою стрижкою - ідеально рівними пасмами з косою чубчиком, а також здивувала бунтарським чином.

Примірявши міні-шорти з шкіри і таку ж куртку в тон, співачці вдалося підкреслити свої стрункі ніжки і виставити їх у вдалому ракурсі. При цьому чорна майка, повністю розшитая паєтками також доповнила образ знаменитості. Нагадаємо, днем раніше співачка вже ділилася схожим кадром в тому ж образі.

«Вам неймовірно йде цей образ!!!! Красуня, Лободушка💋❤️», «Які фото 😍😍🤤», «Шикарна, як всегдааааааа», «Love is Lo❤️», «Як зазвичай просто супер - зірка 👑❤️⭐️», «Щидевральная Чіка ❤️, а ми чекаємо не дочекаємося нового трекп», «Коли там сингл? Невже ніхто не вгадав», «Світлана, ви чарівні!🤗💖», «Яка красииивая😘😘❤️», «Який спосіб🔥», - написали шанувальники.

До цього Світлана поділилася яскравим кадром, на якому позувала в блестяжем образі і яскравому макіяжем на обличчі. Співачка з акуратною укладанням і стильним сукнею з безлічі блискіток виглядала вельми витончено, що відразу ж відзначили шанувальники артистки в соціальній мережі Instagram під новим постом.

Розкривши шкіряну куртку, співачка блиснула нарядом з блискітками, але головною родзинкою її образу стала зачіска. Як зазначила Світлана, вона після початку кар'єри вже рідко стала крутити світлі локони, але іноді все ж робить це. На цей раз вона вирішила також захопити улюбленим чином, деяким фанатам навіть здалося, що Світлана позувала без ліфчика під красивим платтям.

«на Початку кар'єри я носила кучері. Іноді не лінуюся - кручусь 😂 мені йдуть?», - написала співачка під новим постом.

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