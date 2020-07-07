Популярна співачка Світлана Лобода підкорила новим спокусливим образом

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому приміряла нову маску, яку створила її команда, пише Politeka.net. Лобода була одягнена в леопардовий купальник з розрізом посередині грудей. Вона спокусливо позувала на камеру, показуючи свої пишні груди з усіх боків.

«Друзі! За місяць нашу першу б'юті маску приміряли 461 млн осіб! Це просто неймовірно! І звичайно, ми хочемо радувати вас ще і ще! І сьогодні я поспішаю з вами поділитися новою маскою. Ефектною, Яскравою, зоряною!», - повідомила співачка.

За 20 хвилин її відео подивилися майже 50 тисяч разів. В коментарях зірці залишили масу позитивних відгуків.

«Купальник вогонь», «Як завжди вогонь», «Все, що робить Лобода стильно і красиво», «Ви прекрасні», «Краса», «Наша SuperStar», «Ви супер, гармата, бомба, люблю вас і вашу творчість», «Обожнюю Вашу ту маску. просто порятунок для багатьох з нас», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода вирішила змінити імідж. Артистка розбурхала фанатів новою зачіскою з чолкою. Не секрет, що всі образи і вбрання співачки прихильники намагаються повторити за зіркою, а деякі навіть змінюють стрижки слідом за зіркою.

Нагадаємо, що Лобода в образі фатальної жінки посвітила фігурою в шкіряному міні: "найгарячіша левиця".

Як повідомляла Politeka, Лобода в образі тигриці спокусливо нагнулася перед камерою, пікантні фото.

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