Кабінетові Міністрів України довелося збільшити дотації Пенсійного фонду за підвищення виплат

Таке рішення було прийнято в середу, 8 липня, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Відзначається, що зміни до бюджету ПФУ на 2020 рік вносяться у зв'язку із збільшення асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

Ці гроші знадобилися, щоб виконати постанову Кабміну про підвищення виплат.

Як відомо, 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня; також у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам у розмірі 1000 грн у зв'язку з епідемією китайського вірусу, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і з 1 травня проведено перерахунок пенсій.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, в цілому видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень.

Також наголошується, що були зменшені адміністративні витрати, пов'язані з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, на 59,7 млн гривень.

Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн кошти Державного бюджету України.

У міністерстві відзначають, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Разом з тим, Кабінет Міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5% або на 2354 людина - з 47585 до 45231.

Таким чином витрати ПФУ зменшуються на 59,7 млн грн.

Українці активно коментують зміни, що відбуваються.

«Як з бюджетної дірки отримати бублик», «Про, верстат запрацював наповну», «Пенсійний фонд сам збирає лише 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і чиновників це не колише, більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні», - пишуть в мережі.

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