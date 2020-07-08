Кабінетові Міністрів України довелося збільшити дотації Пенсійного фонду за підвищення виплат
Таке рішення було прийнято в середу, 8 липня, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Відзначається, що зміни до бюджету ПФУ на 2020 рік вносяться у зв'язку із збільшення асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).
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Ці гроші знадобилися, щоб виконати постанову Кабміну про підвищення виплат.
Як відомо, 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня; також у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам у розмірі 1000 грн у зв'язку з епідемією китайського вірусу, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і з 1 травня проведено перерахунок пенсій.
Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, в цілому видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень.
Також наголошується, що були зменшені адміністративні витрати, пов'язані з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, на 59,7 млн гривень.
Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн кошти Державного бюджету України.
У міністерстві відзначають, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.
Разом з тим, Кабінет Міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5% або на 2354 людина - з 47585 до 45231.
Таким чином витрати ПФУ зменшуються на 59,7 млн грн.
Українці активно коментують зміни, що відбуваються.
«Як з бюджетної дірки отримати бублик», «Про, верстат запрацював наповну», «Пенсійний фонд сам збирає лише 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і чиновників це не колише, більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні», - пишуть в мережі.
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