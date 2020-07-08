Стало известно, как именно пересчитают украинцам пенсии после повышения минимальной зарплаты
Об этом пишет Обозреватель.
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Индексация выплат затронет тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.
Уже с июля следующего года такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн ежемесячно.
Как известно, на сентябрь запланировано повышение минимальной зарплаты на 5,9% - до 5000 гривен. В следующем году этот показатель, как обещал глава правительства, повысят дважды.
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с 1 января 2021-го – 6000 грн;
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с 1 июля 2021-го – 6500 грн.
Учитывая, что в нашей стране достаточно быстро растут цены, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.
Вместе с тем вырастут и выплаты для тех льготников, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно украинскому законодательству, могут рассчитывать на выплату в размере не менее 40% минималки.
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с 1 января 2021 года – 2400 грн;
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с 1 июля 2021 года – 2600 грн.
С учетом, что в 2021 году Кабинет министров обещает сделать доплату в 500 грн всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.
Также мы сообщали, что уже с 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Отмечается, что все документы, которые будут необходимы для назначения пенсии, можно подать заблаговременно. Кроме этого, в Пенсионном фонде сейчас работают над внедрением электронной трудовой книжки.
Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги
Как сообщала Politeka, индексация пенсий в Украине, кто получит повышенные выплаты с 1 июля
Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу