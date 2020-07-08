Кабинету Министров Украины пришлось увеличить дотации Пенсионного фонда из-за повышения выплат

Такое решение было принято в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что изменения в бюджет ПФУ на 2020 год вносятся в связи с увеличение ассигнований из государственного бюджета, а именно финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда на сумму 29 704,1 млн гривен (с 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

Эти деньги понадобились, чтобы выполнить постановление Кабмина о повышении выплат.

Как известно, 80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля; также в апреле выплачено единовременное пособие пенсионерам в размере 1000 грн в связи с эпидемией китайского вируса, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и с 1 мая проведен перерасчет пенсий.

Согласно сообщению Минсоцполитики, в целом расходная часть бюджета Фонда выросла на 32 973,4 млн гривен.

Также отмечается, что были уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, на 59,7 млн гривен.

Доходная часть бюджета Фонда в целом выросла на 32 943,6 млн гривен, из которых 29 704,1 млн грн средства Государственного бюджета Украины.

В министерстве отмечают, что с учетом указанных изменений бюджет ПФУ на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен.

Вместе с тем, Кабинет Министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5% или на 2354 человек - с 47585 до 45231.

Таким образом расходы ПФУ уменьшаются на 59,7 млн грн.

Украинцы активно комментируют происходящие изменения.

«Как из бюджетной дыры получить бублик», «О, станочек заработал наполную», «Пенсионный фонд сам собирает только 5% от необходимого), все остальное прямые вливания госбюджета и чиновников это не колышет, больше половины всех денег это теневая экономика а все из-за тотальной неэффективности в стране», - пишут в сети.

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