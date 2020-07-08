44-річна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як "душевно" провела день

Спочатку зірка потискала кота, потім схопилася за електропилу та накинулася на туї, а після потренувалася, натягнувши балетну пачку прямо поверх піжами, передає Politeka.net. Кадрами артистка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Прекрасний Душевний провели день.😊 А разом з піар директором Наталією ми виконали роль садівників, підстригаючи туї.😊🌺", - підписала ролик зірка.

Примітно, що Анастасія деякий час відпочивала в кріслі, поки її піар-директор орудувала пилою. Потім, мабуть, Волочкова теж вирішила показати "силушку богатирську" - чи залишилися туї живими, історія замовчує.

Користувачі з запалом кинулися обговорювати побачене:

"Настя, а що означає це дійство з електропилою? 😳"

"🔥 Навіщо вам садівник? Можна і самій все зробити"

"Видаліть терміново відео з обручем 😮вульгарно і огидно виглядають рухи 🤷‍♂️"

"Анастасія, Ви і туї вмієте стригти? 👍"

"Краса😍"

"У вас немає грошей для садівника ?? Я думала ви багаті )"



"Цікаво, що у цієї баби в голові"

"Пачка на піжаму дуже велично!"

Раніше ми повідомляли, Волочкова ні дня не може прожити без шпагату. Балерина похвалилася талантом цього разу на сходах. Анастасія в спортивній футболці і пуантах ефектно розпласталася, при цьому не видно, щоб на ній були хоча б якісь шорти.

"Намагаюся виміряти ширину мармурових сходів вдома мірою свого шпагату.😂", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, кинута нареченим Волочкова розкрила подробиці зради.

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