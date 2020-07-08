44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова показала, как "душевно" провела день

Сначала звезда потискала кота, затем схватилась за электропилу и накинулась на туи, а после поупражнялась, натянув балетную пачку прямо поверх пижамы, передает Politeka.net. Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Прекрасный Душевный провели день.😊 А вместе с пиар директором Наталией мы выполнилнили роль садовников, подстригая туи.😊🌺", - подписала ролик звезда.

Примечательно, что Анастасия некоторое время отдыхала в кресле, пока ее пиар-директор орудовала пилой. Затем, видимо, Волочкова тоже решила показать "силушку богатырскую" - остались ли живы туи, история умалчивает.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Настя, а что означает это действо с электропилой? 😳"

"🔥 Зачем вам садовник? Можно и самой все сделать"

"Удалите срочно видео с обручем 😮вульгарно и отвратительно выглядят движения 🤷‍♂️"

"Анастасия, Вы и туи умеете стричь? 👍"

"Красота😍"

"У вас нету денег для садовника ?? Я думала вы богаты )"



"Интересно, что у этой бабы в голове"

"Пачка на пижаму очень царственно!"

Ранее мы сообщали, Волочкова ни дня не может прожить без шпагата. Балерина похвасталась талантом в этот раз на лестнице. Анастасия в спортивной футболке и пуантах эффектно распласталась, при этом не видно, чтобы на ней были хотя бы какие-то шорты.

"Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата.😂", - поделилась знаменитость.

Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".

Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."