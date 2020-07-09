Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вбралася в персикову сукню

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді поруч зі своїми подружками, пише Politeka.net. Модель часто хвалиться формами в купальниках і білизні, але в цей раз вона облягла своє досконале тіло персиковою сукнею.

Гаряча Сьєнега позувала в сукні з глибоким декольте, яке підкреслило її великі форми і тонку талію. Також не можна відірватися від красивих стегон знаменитості.

Крім того, плаття дозволило розглянути накачані ніжки зірки.

Красуня повернулася спиною до фотографа, щоб дати краще розглянути її пружні сідниці.

Волосся моделі було вологим і хвилястим, вона закинула їх за вушка.

Красуня тримала в руках вогники, а на одному з кадрів до неї приєдналися її подружки з такими ж вогняними "паличками".

"Мої крихітки", - підписала фото зірка.

За п'ять годин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що їм сподобалися такі сексуальні моделі й попросили більше таких яскравих і теплих фото.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала на балконі, позаду неї виднілися дерева. Модель оголила свої пишні груди і навіть не намагалася її прикрити руками.

Зірка блиснула бюстом у всій красі, і не дарма, адже нема чого соромитися - форми у неї просто досконалі. Правда, Сьєнега прикрила найпотаємніше двома грайливими сердечками.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега показала себе в прозорій мереживній сукні з величезним декольте. Дівчина доповнила образ неяскравим макіяжем, а сама вирішила зніматися з розпущеним волоссям.

Нагадаємо, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега спокусила бездоганними вигинами в "космічному" бікіні

А ще Politeka писала, що томна Кассандра Сьенега з "Playboy" в мокрій майці влаштувала шоу

А ще Politeka повідомляла, що пристрасна Кассандра Сьенега з «Playboy» грайливо відтягнула маєчку і показала принади без білизни