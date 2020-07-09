53-річний російський співак, Філіп Кіркоров оскандалився, переплутавши сина з іншою дитиною

Як передає Politeka.net, артист опублікував у "сторіз" в Instagram заняття кінним спортом своїх восьмирічних дітей Мартіна-Крістіна та Алли-Вікторії.

На радощах після звістки, що йому подарували коня (саме про це поповнення Філіп збуджено повідомляє на кадрах), співак фокусує камеру телефону на дитину у рожевій футболці і такого ж кольору шоломі, що сидить на коні спиною до знімаючого. І статура, і зачіска - були схожі на Мартіна.

"Ось, готується... Мартін! Мартін!", - почав кричати Філіп, але "син" чомусь не повертався.

В цей час справжній Мартін сидів на коні трохи віддалік і готувався виконати трюк, вставши на спину тварини.

"Діма, ближче! Молодець! Ти мій герой. Дивись, як робить...", - чути за кадром голос жінки, яка стояла поруч з Кіркоровим і коментувала весь процес

"Хто?", - не зрозумів Філіп, про кого говорить подруга.

"Мартін! Ти сина не впізнав? Он він. Дім, ближче, нічого не видно", - відповіла жінка, звертаючись до чоловіка, який тримав поводи коня хлопчика.

Тоді вже Кіркоров сфокусував камеру на тому, кому треба - Мартін був у жовтій футболці і чорному шоломі.

Нагадаємо, артист розповів щасливу історію про поповнення в сім'ї, назвавши нового вихованця-коня Клодом Кіркоровим. Зворушливі фотографії облетіли мережу.

"Ласкаво просимо в нашу сім'ю!🤍Так, у нас поповнення.🙌🏽Так багато радості нам принесла ця подія - до нас приїхав наш кінь Клод - королівський подарунок 🐎. Будемо обдаровувати щастям і турботою...", - поділився Філіп.

Деякі користувачі спантеличено запитували, навіщо їм кінь: "Ось навіщо їм кінь? Гаразд би там тигр або лев, але кінь то навіщо???"

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