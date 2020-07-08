Филиппа Киркорова и Лолиту засняли в самый неподходящий момент

Об этом пишет Politeka.net.

Архивный снимок в своем микроблоге Instagram опубликовал известный режиссер и фотограф Роман Родин.

На опубликованной фотографии можно увидеть совсем молодых исполнителей Филиппа Киркорова и Лолиту, которые решили вздремнуть на борту самолета.

"1996 год спящие артисты в самолёте в туре Ельцин-наш Президент! Узнали? Лолита и...?", - говорится в подписи к опубликованному снимику.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию известного режиссера и восхитились популярными исполнителями в молодости.

"Какая прелесть. Тогда в далеком 1996 году я первый раз увидела Филиппа на этом сборном концерте Звёзды в поддержку Ельцина, который был и в моем родном городе Казани", "Какое фото трогательное. Роман, спасибо, что сдержали слово и выложили", "Жалко, что Филипп не целиком вошёл", "Какая милота", "Классное фото, молодец Роман, подловил))", "И наш любимый", "Милашка", "Такие милые сони", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Филипп Киркоров оскандалился комнатой для своего сына.

Короля поп-сцены обвинили, что комната совсем не по возрасту Мартину и он буквально лишил его детства. Интерьер, который показан в сети напоминает скорее апартаменты взрослого серьезного мужчины, нежели детскую комнату 6-летнего мальчика.

Примечательно, что в комнате нет ни одной игрушки, развивающего уголка и вообще чего-либо детского. Большая двухспальная кровать, диван, тумбочки и статуэтки с множеством «золотых» деталей явно не соответствуют интерьеру детской спальни.

Напомним, Басков и Киркоров ошеломили пикантными фото с Наташей Королевой: "настоящая пантера".

Как сообщала Politeka, эпатажный Киркоров натянул подростковые вещи и поплатился, Полякова не выдержала: «Клоун».

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