Московская официантка раскрыла правду о происходящем на VIP-корпоративах

Она решила прервать молчание после того, как ушла из ресторанного бизнеса, где проработала 15 лет. Алина Волкова обслуживала множество VIP-вечеринок, на которых собирались самые богатые и влиятельные гости. Как рассказала она российским СМИ, на таких корпоративах часто выступали Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дима Билан и другие звезды.

На таких корпоративах столы ломились от дорогой еды, а женщины соревновались в наличии бриллиантов. Волкова рассказала, что на одном из праздников еду нужно было менять каждые полчаса. Карпаччо из лангустинов и черная икра сменяли крабами и ассорти сашими. Нетронутую еду, по словам женщины, просто выбрасывали в мусор. За этим, как отмечает официантка, следил сервис-менеджер.

Волкова отмечает, что на таких корпоративах творилось страшное: богатые мужчины бросали на сцену деньги, а порой доходило даже до оргий. Она отмечает, что после таких «ночных оргий» все помещение было «разбито и замызгано». Она отметила, что снимать на таких мероприятиях ничего нельзя было, поэтому все, что там происходило, не становилось достоянием общественности.

«Диваны прожжены сигарами и продавлены телками, которые прыгали на них всю ночь», - вспомнила Волкова.

Напомним, что Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя...".

Как сообщала Politeka, Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров ошарашил признанием: "Стал многодетным отцом!", фото полного семейства.