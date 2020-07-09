53-летний российский певец Филипп Киркоров опростоволосился, перепутав сына с другим ребенком

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в "сториз" в Инстаграм занятия конным спортом своих восьмилетних детей Мартина-Кристина и Аллы-Виктории.

На радостях после известия, что ему подарили коня (именно об этом пополнении Филипп возбужденно сообщает на кадрах), певец фокусирует камеру телефона на ребенке в розовой футболке и такого же цвета шлеме, сидящем на лошади спиной к снимающему. И статура, и прическа - были похожи на Мартина.

"Вот, готовится... Мартин! Мартин!", - начал кричать Филипп, но "сын" почему-то не поворачивался.

В это время настоящий Мартин сидел на лошади чуть поодаль и готовился выполнить трюк, встав на спину животного.

"Дима, поближе! Молодец! Ты мой герой. Смотри, как делает...", - слышен за кадром голос женщины, которая стояла рядом с Киркоровым и комментировала весь процесс

"Кто?", - не понял Филипп, о ком говорит подруга.

"Мартин! Ты сына не узнал? Вон он. Дим, поближе, ничего не видно", - ответила женщина, обратившись к мужчине, державшему поводья коня мальчика.

Тогда уже Киркоров сфокусировал камеру на том, ком надо - Мартин был в желтой футболке и черном шлеме.

Напомним, артист рассказал счастливую историю о пополнении в их семье, назвав нового питомца-коня Клодом Киркоровым. Трогательные фотографии облетели сеть.

"Добро пожаловать в нашу семью!🤍Да, у нас прибавление.🙌🏽Так много радости нам доставило это событие - к нам приехал наш конь Клод - королевский подарок 🐎. Будем одаривать счастьем и заботой...", - поделился Филипп.

Некоторые пользователи озадаченно спрашивали, зачем им лошадь: "Вот зачем им лошадь? Ладно бы там тигр или лев, но лошадь то зачем???"

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