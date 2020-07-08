53-річний російський співак, Філіп Кіркоров не втримався, щоб не похвалитися перед публікою поповненням у родині

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, огрошивши новиною.

Філіп познайомив шанувальників з Клодом Кіркоровим - жеребцем попелястого кольору. Справа в тому, що нещодавно артист записав своїх восьмирічних дітей Мартіна-Крістіна та Аллу-Вікторію на заняття з кінного спорту. Зоряна сімейка тепер багато часу проводить у стайні. Філіп дуже сильно зрадів, коли йому подарували коня.

"Ласкаво просимо в нашу сім'ю, Клод Кіркоров!🤍Так, у нас поповнення.🙌🏽Так багато радості нам принесла ця подія - до нас приїхав наш кінь Клод - королівський подарунок🐎. Будемо обдаровувати щастям і турботою, а щастя сімейне у нас є і я вірю, ми докладемо всі зусилля, щоб з кожним днем його робити яскравіше, міцніше і більше. І сьогодні. І наступний. І кожен новий день. І тепер наші сімейні дні будемо проводити на стайні. Адже сім'я – це головне, що у нас є", - підписав кадри Кіркоров.

На фото співак зворушливо обіймає тварину, притуляється своїм обличчям до його морди - помітно, що він дуже задоволений таким поповненням.

Користувачі бурхливо обговорюють цю подію:

"Ось навіщо їм кінь? Гаразд би там тигр або Лев, але кінь то навіщо???"

"Вітаю з поповненням Філіп🐴 зі святом родини вас! Будьте всі здорові щасливі! Любимо❤️❤️❤️❤️❤️"

"Прекрасний!!!!❤️"

"Шикарний жеребець🔥"

"Сім'ї немає."

"Ви такий класний татко на заздрість багатьом!"

"Ну ось в сім'ї прибуло «Клод» відповідальність велика😂"

Раніше ми повідомляли, як Кіркорова прозвали "багатодітним батьком" через фото в оточенні хлопців та дівчаток на святкуванні дня народження Мартіна-Крістіна. Співак оптимістично відповів, що "поки що по статусу" не багатодітний, але натякнув на можливе поповнення коли-небудь.

Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

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