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Зеленський порушив закон, з'явилося зізнання президента: «сума в 50 прожиткових мінімумів»

Президент України Володимир Зеленський відкрито визнав, що порушив законодавство нашої країни, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан.

Як повідомляється на його сайті, Зеленський особисто повідомив про це Національному агентству з протидії корупції.

Йдеться про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.

Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив

Пожежа на Луганщині: зросла кількість загиблих, до гасіння залучили ЗСУ, Нацгвардію і авіацію

У масштабних пожежах на території Новоайдарського району Луганської області попередньо загинули шість осіб.

В результаті пожежі в місцеву лікарню відправили 21 місцевого жителя, один з них у важкому стані.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смоляниново.

Також пожежні ліквідовують пожежу поблизу с. Капитаново Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого (верхова пожежа) становить близько 40 га.

До гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області були залучені авіація, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Курс валют змінить траєкторію, НБУ здивував новим прогнозом: що буде з доларом

Курс валют в Україні 8 липня різко змінить траєкторію руху, долар і євро опиняться під нищівними ударами гривні.

Так, національний регулятор стодоларова купюра втратить досить багато — 19,6 гривні. При цьому до середини минулого дня валюта вже впала нижче психологічної позначки, після чого закріпилася — 2693,59 гривні.

Євро також подешевшає, причому досить відчутно: валюта втратить 31,36 гривні за 100 євро.

Курс валют Національний банк встановив наступний:

100 доларів 2693,09 грн

100 євро — 2712,69

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

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