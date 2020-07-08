Курс валют в Украине 8 июля резко изменит траекторию движения, доллар и евро окажутся под сокрушительными ударами гривны
Об этом сообщает Politeka.
Так, национальный регулятор стодолларовая купюра потеряет достаточно много — 19,6 гривны. При этом к средине прошлого дня валюта уже рухнула ниже психологической отметки, после чего закрепилась — 2693,59 гривны.
Евро также подешевеет, причем достаточно чувствительно: валюта потеряет 31,36 гривны за 100 евро.
Волочкова без штанов показала дикий шпагат прямо на лестнице: «Я по-прежнему люблю…»
Подвыпивший Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя..."
Новые деньги вводят в оборот, что нужно знать украинцам и фото купюр: "Уже со следующей недели"
ЗНО 2020: вскрылись важные правила поступления, "аттестаты не признают"
Курс валют Национальный банк установил следующий:
- 100 долларов — 2693,09 грн
- 100 евро — 2712,69
В то же время российский рубль и дальше будет ползать на дне, стоимость десяти единиц российских денег обойдется всего лишь в 3,779 гривны.
Как сообщалось ранее, отставка главы НБУ Якова Смолия может привести к негативным последствиям, среди которых и обвал нацвалюты.
Такой прогноз сделал экономист Олег Соскин.
По словам эксперта, кредиторы нашей страны получили сигнал о том, что "в Украине осуществляется политический захват НБУ". И теперь получение новых кредитов оказалось под угрозой.
Кроме того, экономист спрогнозировал, что вскоре "с рынка побегут нерезиденты".
Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.
Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.
Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.