Курс валют в Украине 8 июля резко изменит траекторию движения, доллар и евро окажутся под сокрушительными ударами гривны

Об этом сообщает Politeka.

Так, национальный регулятор стодолларовая купюра потеряет достаточно много — 19,6 гривны. При этом к средине прошлого дня валюта уже рухнула ниже психологической отметки, после чего закрепилась — 2693,59 гривны.

Евро также подешевеет, причем достаточно чувствительно: валюта потеряет 31,36 гривны за 100 евро.

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Курс валют Национальный банк установил следующий:

  • 100 долларов — 2693,09 грн
  • 100 евро — 2712,69

В то же время российский рубль и дальше будет ползать на дне, стоимость десяти единиц российских денег обойдется всего лишь в 3,779 гривны.

Как сообщалось ранее, отставка главы НБУ Якова Смолия может привести к негативным последствиям, среди которых и обвал нацвалюты.

Такой прогноз сделал экономист Олег Соскин.

По словам эксперта, кредиторы нашей страны получили сигнал о том, что "в Украине осуществляется политический захват НБУ". И теперь получение новых кредитов оказалось под угрозой.

Кроме того, экономист спрогнозировал, что вскоре "с рынка побегут нерезиденты".

Доллар, евро, фунт, валюта, деньги

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.