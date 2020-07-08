Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов»

Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что нарушил законодательство нашей страны, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Как сообщается на его сайте, Зеленский лично сообщил об этом Национальному агентству по противодействию коррупции.

Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Таким образом, речь идет об облигациях на сумму более 50 прожиточных минимумов.

Законодательство Украины предусматривает, что в данном случае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Тем не менее Зеленский этого так и не сделал

Пожар на Луганщине: возросло количество погибших, к тушению привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию

В масштабных пожарах на территории Новоайдарского района Луганской области предварительно погибли шесть человек.

В результате пожара в ​​местную больницу отправили 21 местного жителя, один из них в тяжелом состоянии.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой пожар) составляет около 40 га.

К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области были привлечены авиация, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Курс валют сменит траекторию, НБУ удивил новым прогнозом: что будет с долларом

Курс валют в Украине 8 июля резко изменит траекторию движения, доллар и евро окажутся под сокрушительными ударами гривны.

Так, национальный регулятор стодолларовая купюра потеряет достаточно много — 19,6 гривны. При этом к средине прошлого дня валюта уже рухнула ниже психологической отметки, после чего закрепилась — 2693,59 гривны.

Евро также подешевеет, причем достаточно чувствительно: валюта потеряет 31,36 гривны за 100 евро.

Курс валют Национальный банк установил следующий:

100 долларов — 2693,09 грн

100 евро — 2712,69

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.