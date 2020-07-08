Відома російська виконавиця Алла Пугачова порадувала шанувальників, побажавши їм доброї ночі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хорошою ночі», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Пугачова позує з розпатланим волоссям, а перед нею видніється келих з вином. Сама знаменитість при цьому красиво посміхається в камеру. Однак кадр сподобався далеко не всім її шанувальникам.

«Терміново прибрати це фото», «яке вино п'єте? Напевно, смачне», «Спокійної ночі!!! Навіщо цими фото ви ганьбить е Аллу ... вона це не заслужила», «Потонути у твоїх очах! Красуня Ви наша!», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Максим Галкін притиснув до себе помолоділу Аллу Пугачову, попиваючи вино в прямому ефірі.

Кумедне відео Галкіна з Пугачовою з'явилося на фан-сторінці примадонни. Шанувальники пари вирізали уривок з прямого ефіру Галкіна з телеведучою Настею Івлєєвою. Він пив вино і розмовляв із зіркою, коли в кадр потрапила Пугачова. Галкін не розгубився і непристойно пригорнув до себе дружину зі словами "Моя улюблена, я про неї дбаю".

Нагадаємо, що молодий чоловік Пугачової Галкін вразив своїми фото з минулого: «Енріке Іглесіаса схожий».

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової й Галкіна здивувала новим талантом, відео справило фурор в мережі: "Ох, і артистка".

Також Politeka писала, що Пугачова розповіла, ніж у молодості заплатила за свій успіх, відео зізнання: "Ви не пробачите мені...