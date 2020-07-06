Максим Галкин прижал к себе помолодевшую Аллу Пугачеву, попивая вино в прямом эфире

Как передает Politeka.net, забавное видео Галкина с Пугачевой появилось на фан-страничке примадонны. Поклонники пары вырезали отрывок из прямого эфира Галкина с телеведущей Настей Ивлеевой. Он пил вино и разговаривал со звездой, когда в кадр попала Пугачева. Галкин не растерялся и непристойно прижал к себе жену со словами "Моя любимая, я о ней забочусь".

Стоит отметить, что артист довольно активно вел себя в кадре, проявлял чувства к любимой. Кроме этого, в кадре супруги поцеловались. Наблюдать за такими отношениями - точно не для слабонервных, ведь не каждая женщина, обделенная вниманием и заботой, выдержит такие кадры.

«Счастье — это просто прижаться к тому, кто очень дорог и кого ты любишь», - подписали видео.

За день видео посмотрели почти 90 тысяч человек. В комментариях паре оставили массу комплиментов.

«Счастья вам безмерного», «Какие отношения, деньги некуда девать», «Как же приятно на вас смотреть, такие милые отношения», «Будьте счастливы!», «Молодцы, счастья Вам», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева с новой прической закатила вечеринку, пока ее муж отсутствовал. Она пригласила в гости Валентина Юдашкина, Александра Буйнова и других друзей. Выглядела на фото певица помолодевшей и отдохнувшей.

Напомним, что молодой муж Пугачевой Галкин поразил своими фото из прошлого: «На Энрике Иглесиаса похож».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина удивила новым талантом, видео произвело фурор в сети: "Ох, и артистка".

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