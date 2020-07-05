Шестилетняя Лиза, дочка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, изумила публику отношением к природе
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек девочки в Инстаграм опубликовали видео, на котором Лиза изумила своей находкой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Малышка вышла из кустов, держа на ладошке сухой листик:
"Нужно выставить в Инстаграм, смотри, там такая капелька... с листиком... бриллиант... Прям капелька-капелька", - восторженно похвасталась девочка, поднеся находку к камере.
Отец девочки похвалил: "Слушай, какая красота".
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В итоге, Лиза решает положить листик обратно в кусты, чтобы муравьи попили водички.
"Запомните, с вами Лиза-блогерша. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на наш сайт, Максим!", - добавила девочка, уходя, рисуясь перед Галкиным, на что тот отметил: "У нас пока сайта нет".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты юной звезде:
"Красотка Лиза ❤️Это у вас нет сайта, а у Лизы уже видимо есть 🤗"
"Ну прирожденная ведущая!😋👍👍"
"Ох, и артистка! 👍😀"
"Я её не узнала..."
"Лизок, у тебя очень доброе сердце. ❤️ Такая замечательная девочка растет. 👍"
"Такое бережное отношение к природе👍"
"Необыкновенный ребёнок!❤️"
Ранее мы сообщали, Галкин показал, как их с Пугачевой двойняшки Лиза и Гарри высаживают куст лаванды в саду.
На кадрах девочка детально описывает происходящее, показывая работу брата, куст лаванды, приготовленный к посадке, а также бутылку с водой для полива.
А вот Гарри по-настоящему удивил. Поливая лаванду, он обратился к растению:
«Лавандочка, милая, исполни мое желание. Я хочу, чтобы я создал машину времени и телепортации. Пожалуйста!».
Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".
Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".
Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".