Шестилетняя Лиза, дочка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, изумила публику отношением к природе

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек девочки в Инстаграм опубликовали видео, на котором Лиза изумила своей находкой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Малышка вышла из кустов, держа на ладошке сухой листик:

"Нужно выставить в Инстаграм, смотри, там такая капелька... с листиком... бриллиант... Прям капелька-капелька", - восторженно похвасталась девочка, поднеся находку к камере.

Отец девочки похвалил: "Слушай, какая красота".

В итоге, Лиза решает положить листик обратно в кусты, чтобы муравьи попили водички.

"Запомните, с вами Лиза-блогерша. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на наш сайт, Максим!", - добавила девочка, уходя, рисуясь перед Галкиным, на что тот отметил: "У нас пока сайта нет".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты юной звезде:

"Красотка Лиза ❤️Это у вас нет сайта, а у Лизы уже видимо есть 🤗"

"Ну прирожденная ведущая!😋👍👍"

"Ох, и артистка! 👍😀"

"Я её не узнала..."

"Лизок, у тебя очень доброе сердце. ❤️ Такая замечательная девочка растет. 👍"

"Такое бережное отношение к природе👍"

"Необыкновенный ребёнок!❤️"

Ранее мы сообщали, Галкин показал, как их с Пугачевой двойняшки Лиза и Гарри высаживают куст лаванды в саду.

На кадрах девочка детально описывает происходящее, показывая работу брата, куст лаванды, приготовленный к посадке, а также бутылку с водой для полива.

А вот Гарри по-настоящему удивил. Поливая лаванду, он обратился к растению:

«Лавандочка, милая, исполни мое желание. Я хочу, чтобы я создал машину времени и телепортации. Пожалуйста!».

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".