Российский шоумен Максим Галкин в приступе ностальгии поделился с поклонниками серией архивных фотографий

На своей странице в Инстаграм 44-летний супруг легенды российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовал снимки, назвав их «фотками и прошлого века» и предложив фанатам отметить самый интересный.

Судя по кадрам, будущий артист всегда любил проводить отдых интересно и с пользой: путешествовал, увлекался водными видами спорта, катался на лыжах и гонял шары в боулинге, старался посетить разные достопримечательности и тому подобное.

«Все фотки крутые! Красоту ничем не испортишь)), ни молодостью, ни зрелостью! Горячий привет из Одессы!», «Везде красавчик», «На Энрике Иглесиаса похожи чем-то 😎», «Максим, как Вам удаётся становиться только краше с каждым годом?», – восторгаются в комментариях поклонники творчества звезды.

Ранее мы писали, что Галкин поделился архивными кадрами с крутого отпуска. На кадрах артист плавал в открытом море на специальном приспособлении. Он барахтался в воде и позировал на камеру. Похоже, что его развлечения снимала Алла Пугачева, с которой он был на отдыхе.

Также мы писали, что шоумен показал, какая красота цветет около его дома, в котором он живет с детьми и примадонной. По словам комика, он с Пугачевой лично сажал эти цветы. Галкин ходил по своему двору и хвастался растениями, которые зацвели всего на несколько недель.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".