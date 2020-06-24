Развод популярной российской пары Кристины Асмус и Гарика Харламова оказался грандиозным враньем

Об этом российским журналистам рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони.

«Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, чтоб определить победителя. Но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Этот текст с карточки», - отметил он.

Кроме того, Маркони уточнил, что выпуск с супружеской парой выйдет уже в следующем месяце. Самих Асмус и Харламова он назвал лучшими участниками шоу.

«Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет, это не шоу", но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что Гарик Харламов и Кристина Асмус шокировали фанатов новостью о расставании. Пока оба скрывают настоящую причину своего решения. При этом актриса утверждает, что размолвка между ними назревала давно и они долгое время шли к этому шагу.

"Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват", - написала артистка.

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