Новости о разводе 32-летней российской актрисы Кристины Асмус с 39-летним комиком Гариком Харламовым как кипятком обдали их поклонников

Актриса поставила точку в скандале, окончательно подтвердив, что расстается с мужем. Об этом Кристина сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда отметила, что решение о разводе было ее.

"В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо. Всем хорошего вечера! 💋✨ Пы сы: размер обуви 36. Ракурс - подлец", - сообщила актриса, сопроводив сокрушительный пост ярким фото.

Девушка сидит на ступеньках в сером костюме, белом топе и такого же цвета кроссовках. Асмус с легкой ухмылкой отвернула лицо от камеры.

Ранее появилась информация, будто бы расставание - фейк. В частности, ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что пара якобы принимала участие в программе и одним из заданий-"наказаний" было объявление о разводе.

Пользователи активно обсуждают пост Кристины и ее брак с Харламовым:

"Да уж налетели стервятники)))в этом возможно минус известности)по все России люди разводятся!и только разводы известных людей вызывают такой ажиотаж!"

"Самый главный вопрос: кому останется новый дом?🙈😂"

"Вы невероятная красавица!!!😍❤️"

"Терпения и выдержки 😉"

"Непара! Надо было раньше думать за кого выходишь!"

"Кристина, все будет хорошо. Хоть и обидно от таких новостей"

"Эх Асмус"

"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост🔥"

Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки.

Также Politeka сообщала, что Асмус в откровенной позе развалилась на ступеньках и удивила признанием.