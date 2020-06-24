Скандальная российская актриса Кристина Асмус, которая якобы развелась со своим возлюбленным Гариком Харламовым, гневно обратилась к своим недоброжелателям

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковский, «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. 😂 Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования», - сказала она.

В то же время Асмус уточнила, что не намерена прерывать «творчество» своих поклонников.

«Всё-то вы знаете и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод 🤔 Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством», - подчеркнула она.

Уточним, что часть поклонников до сих пор думает, что она разводится с Харламовым, хотя несколькими часами ранее появилась информация о том, что это розыгрыш. Актрисе пожелали быть стойкой и сильной, чтобы якобы пережить этот трудный момент.

До этого мы писали, что развод популярной российской пары Кристины Асмус и Гарика Харламова оказался грандиозным враньем.

Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони.

«Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, чтоб определить победителя. Но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Этот текст с карточки», - отметил он.

Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки.

А еще Politeka писала, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

Также Politeka сообщала, что Асмус в откровенной позе развалилась на ступеньках и удивила признанием.