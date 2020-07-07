Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула пружними формами в обтислому боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«День, проведений в кафе на пляжі не може пройти даремно», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Чехова позує в обтислому боді, демонструючи бездоганні вигини. В руках у знаменитості келих вина, а сама дівчина яскраво посміхається.
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«Рокова жінка», «Прекрасна шоколадка!», «розкішна», «красуня», «богиня краси», «дуже гарна фігура і засмагу. І взагалі все», «Кафе Дель Мар нервово курить в порівнянні з тобою», — пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова шокувала романтичним фото, оточена квітами.
Анфіса показала відверте декольте з самого вигідного ракурсу - зверху. Красуня з розпущеним волоссям, у чорній сукні (або майці, більш детально розгледіти неможливо) підійшла до квітучого дерева, щоб насолодитися ароматом великих і яскраво-рожевих квітів. Чехова мило посміхнулася, доторкнувшись до рослини.
"Розкажіть, які ваші найулюбленіші квіти? У мене є, звичайно, основні улюбленці - півонії. Але взагалі я люблю всі квіти, які смачно пахнуть і красиво виглядають. А з роками у мене до квітів стало лише одна вимога - щоб вони були😂", - поділилася Анфіса.
Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни й вляглася на підлогу заради пікантних кадрів
А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри