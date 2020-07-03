42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова потрясла романтичным фото, окруженная цветами
Как передает Politekа.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.
Анфиса показала сногсшибательное декольте с самого выгодного ракурса - сверху. Красотка с распущенными волосами, в черном платье (или майке, более подробно разглядеть невозможно) подошла к цветущему дереву, дабы насладиться ароматом больших и ярко-розовых цветов. Чехова мило улыбнулась, дотронувшись до растения.
"Расскажите, какие ваши самые любимые цветы? У меня есть, конечно, основные любимчики - пионы. Но вообще я люблю все цветы, которые вкусно пахнут и красиво выглядят. А с годами у меня к цветам стало лишь одно требование - чтобы они были😂", - поделилась Анфиса.
Масштабная отмена пенсий, денег нет: кого Пенсионный фонд оставит без копейки
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит сейчас: "Только время поможет"
Пользователи кинулись обсуждать внешность телеведущей, а также отвечать на ее вопрос.
"Я завидую вам. Столько уверенности в себе 👍"
"😍Пионы вне конкуренции, это абсолютная любовь"
"Любые в горшочках. Не люблю букеты. Они красивые, но уже не живые"
"Очень красиво!!! 🌹🌹🔥🔥"
"Анфиса ты в раю цветов"
"Богиня😍"
"А мне очень нравятся лилии, гладиолусы. Завораживает строение цветка"
Ранее мы сообщали, Чехова изумила дерзкой позой на фото в бикини. Загорелая Анфиса смело подняла ноги, давая возможность поклонникам разглядеть ее аппетитные формы. Красотка поставила рядом с собой тарелку с ягодами и фруктами и уже успела ухватиться за сочную черешенку.
"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость"😉 Альберт Энштейн. «Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать😉» Анфиса Чехова, - поделилась своими философскими размышлениями телеведущая.
Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров
А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова неожиданно показала своего главного мужчину, личные кадры