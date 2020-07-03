42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова потрясла романтичным фото, окруженная цветами

Как передает Politekа.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Анфиса показала сногсшибательное декольте с самого выгодного ракурса - сверху. Красотка с распущенными волосами, в черном платье (или майке, более подробно разглядеть невозможно) подошла к цветущему дереву, дабы насладиться ароматом больших и ярко-розовых цветов. Чехова мило улыбнулась, дотронувшись до растения.

"Расскажите, какие ваши самые любимые цветы? У меня есть, конечно, основные любимчики - пионы. Но вообще я люблю все цветы, которые вкусно пахнут и красиво выглядят. А с годами у меня к цветам стало лишь одно требование - чтобы они были😂", - поделилась Анфиса.

Пользователи кинулись обсуждать внешность телеведущей, а также отвечать на ее вопрос.

"Я завидую вам. Столько уверенности в себе 👍"

"😍Пионы вне конкуренции, это абсолютная любовь"

"Любые в горшочках. Не люблю букеты. Они красивые, но уже не живые"

"Очень красиво!!! 🌹🌹🔥🔥"

"Анфиса ты в раю цветов"

"Богиня😍"

"А мне очень нравятся лилии, гладиолусы. Завораживает строение цветка"

Ранее мы сообщали, Чехова изумила дерзкой позой на фото в бикини. Загорелая Анфиса смело подняла ноги, давая возможность поклонникам разглядеть ее аппетитные формы. Красотка поставила рядом с собой тарелку с ягодами и фруктами и уже успела ухватиться за сочную черешенку.

"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость"😉 Альберт Энштейн. «Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать😉» Анфиса Чехова, - поделилась своими философскими размышлениями телеведущая.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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