Известная телеведущая Анфиса Чехова показала новый нежный образ

На фото Чехова лежала на полу и спрятала свое тело по плечи в ткани. Видно, что Анфиса решила для съемок не надевать бюстгальтер. Красавица распустила волосы, а вокруг нее можно увидеть белые лепестки роз. Кадры получились очень нежными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Снимали вчера видео на мои стихи. У меня дома.

Ну а где еще снимать на самоизоляции.

У творческого человека можно отнять общение, путешествия, свободу передвижения... но нельзя перекрыть кислород и задушить его «песню».", - написала Чехова.

Фанаты оставили больше четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

Ранее мы сообщали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова очаровала нежным образом в пижаме.

Пышногрудая Анфиса предстала в пижаме розового оттенка с кружевными вставками. Изгибы бюста и округлая линия бедер так и манят поклонников тщательнее разглядеть этот кадр. Красотка присела на стеклянный стол, держа в руках зеленую чашку. Чехова устремила вдаль серьезный взгляд и слегка приоткрыла рот.

Сообщалось, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, несмотря на карантин, пригласила в дом мужчину и сняла развлечения на камеру.

Анфиса предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Сначала Чехова сделала легкую разминку, затем тренер помог ей выполнить несколько упражнений посложнее. Ради некоторых из них ведущей пришлось встать на четвереньки.

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