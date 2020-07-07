Переможниця про'кту «Холостяк» Даша Ульянова застигла в гарячій позі та зважилася на psзнання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ці слова для тієї самої дівчини, яка збирається на Холостяк 11. Яка хоче закохатися, побувати у справжній казці й зустріти гідного чоловіка♥️ Будь щирою, це дуже важливо, не бреши йому і головне - собі. Кажи, як думаєш, не грай театр одного актора. Не намагайся подобається і стрибати вище голови, якщо це суперечить твоїм принципам», — йдеться в повідомленні.

Ульянова також рекомендує дівчатам зацікавити чоловіка, або хоча б показати йому це.

«Пізнавай його, покажи свою зацікавленість, це важливо. Не розмінюйся на дрібниці на інших дівчат, вони нічого не значать. Головне - це «ви» і ваша з ним історія. Скажи про свої почуття, якщо вони з'являться. Нормальний чоловік це оцінить. (Тут свого часу я прокололася, але, благо, ситуація перегралася в мою сторону). І будь сильною, трапитися може всяке, навіть тоді, коли зовсім не чекаєш. Гаряче серце й холодний розум стануть надійними козирями», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що шанувальники Ульянової високо оцінили витівку кумира.

«З такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром», «Даша ухх», «клас», «супер, крута», «неймовірна красуня», — пишуть вони.

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