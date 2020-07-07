Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова застыла в горячей позе и решилась на признание
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Эти слова для той самой девушки, которая собирается на Холостяк 11. Которая хочет влюбиться, побывать в настоящей сказке и встретить достойного мужчину♥️ Будь искренней, это очень важно, не ври ему и главное - себе. Говори, как думаешь, не играй театр одного актёра. Не старайся нравится и прыгать выше головы, если это противоречит твоим принципам», — говорится в сообщении.
Ульянова также рекомендует девушкам заинтересовать мужчину, или хотя бы показать ему это.
Юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали"
За деньгами украинцев будут жестко следить, проверят дома, машины и подарки: кто под ударом
Вернувшаяся с того света Бабкина рассказало о пережитом, Галкин потерял дар речи: "Свет и голоса..."
Анджелина Джоли в платье без белья поразила видом на улице, фото попали в сеть: "Незабываемая"
«Узнавай его, покажи свою заинтересованность, это важно. Не распыляйся на других девушек, они ничего не значат. Главное - это «вы» и ваша с ним история. Скажи о своих чувствах, если они появятся. Нормальный мужчина это оценит. (Здесь в своё время я прокололась, но, благо, ситуация переигралась в мою сторону). И будь сильной, случиться может всякое, даже тогда, когда совсем не ожидаешь. Горячее сердце и холодный рассудок станут надёжными козырями», - говорится в тексте сообщения.
Обратим внимание, что поклонники Ульяновой высоко оценили выходку кумира.
«С такой фигурой можно смело идти за Оскаром», «Даша ухх», «класс», «супер, крутая», «невероятная красотка», — пишут они.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".