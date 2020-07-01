Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала идеальные изгибы во время жаркой фотосессии

Даша решила рассказать о границах публичного человека. При этом девушка отметила, почему не считает себя звездой и за что благодарна проекту «Холостяк».

«Я долго думала, как начать этот пост. Сразу же хочу сказать, что не считаю себя звездой, просто проект добавил мне известности. «Даша, ты сама знала, куда шла, поэтому мы будем тебя обсуждать и осуждать, вот такие мы молодцы». Понимаете, ребята и девчата, вот серьезно, даже, если человек принял участие в каком-то телевизионном проекте - это вовсе не означает, что каждый может ему написать какие-то гадости, а иногда и - полный абсурд. Я же не иду по улице и не говорю, встречая людей, что мне что-то не нравится в их внешности, внутреннем мире, то, как они разговаривают и что конкретно они говорят. Это просто не моё дело», - написала девушка.

Также она отметила, что у нее губы такие, как она хочет. И если утром ей захочется поздороваться с кем-то без укладки, то не обязательно ей писать что-то по этому поводу.

««Даша, вы с Максом созданы друг для друга. Нам со стороны виднее», «Даша, прости его», «Даша, помиритесь с Максом, это не измена». Ну камон, вы серьезно? И раз на то пошло, со своей стороны я была максимально искренняя в чувствах и намерениях. Но отношения зависят от двоих людей ☝🏽

Друзья, уважайте чужие границы, не только мои, но и друзей, знакомых, коллег по работе и т.д. Живите интересной жизнью, чтобы в вас накапливалась положительная энергия, а для зависти и желчи не было место», - написала звезда, получив массу ответов, в частности за ее "хвастовство булочками", как написали фанаты.

Красотка Даша со стройной фигурой запомнилась всем именно необычной манерой хвастаться шпагатами и миловидным личиком с пухлыми губами, которые она сделала и не скрывает этого. Не так давно девушка в этот раз показала себя в разделе Стори сразу в двух излюбленных образах.

Даша в простом тренировочном костюме показала кадр со съемок и блеснула шпагатом - девушка готовится к марафону с поклонницами. А также она показала, как выглядит ее лицо без многочисленного макияжа и укладок волос.

Отметим, в одном из своиз интервью Даша рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

"Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми", - рассказала Даша.

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