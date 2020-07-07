Модель Тілан Блондо, яка є володаркою найкрасивішої дівчинки у світі, показала ідеальну зовнішність поблизу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Навіть якщо я не зможу відвідати свій улюблений фестиваль в цьому році, я просто розпилюють трохи…, і це просто схоже на вибуховий поцілунок посеред натовпу, в той час як безумство відбувається навколо...» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники знаменитості не змогли пройти повз ідеального кадру.

«Ти сліпуча», «королева!», «божественна краса», «ох, мій ангел», «сама ніжність», «Це так мило виглядає», — пишуть вони.

До цього ми писали, що французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішої дівчинки у світі, показала, як виглядає її мама.

Архівними фото модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Красуня виклала серію знімків, на яких була ще маленька і позувала на камеру разом з мамою.

«З днем народження, мама, я люблю тебе», - підписала серію фото дівчина.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. В коментарях дівчині і її мамі залишили безліч компліментів.

«Чудова», «Твоя мама теж прекрасна», «Дівчинка твоя матуся», «Вау неймовірно», «Бажаю вам здорових днів», «Ууу які гарні фото», «Найкраща мама і дочка. Крутий дует», «Мило», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо вразила ідеальним лицем поблизу: «Беліссімо!».

Також Politeka писала, що Тілан Блондо подратувала пишними формами в тісному топі: «Зросла малятко».