Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо сверкнула идеальным лицом вблизи в ходе новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в элегантном макияже и темном наряде, демонстрируя безупречную красоту. Снимок она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.

«Божественная», «вау, какая красота», «невероятный вид», «вот что значит внеземная красота! Супер!», «обожаю такие твои фотки», - пишут они.

До этого мы писали, что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочки в мире, показала, как выглядит ее мама.

Архивными фото модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Красотка выложила серию снимков, на которых была еще маленькая и позировала на камеру вместе с мамой.

«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.

За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.

«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».