Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо сверкнула идеальным лицом вблизи в ходе новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в элегантном макияже и темном наряде, демонстрируя безупречную красоту. Снимок она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.
«Божественная», «вау, какая красота», «невероятный вид», «вот что значит внеземная красота! Супер!», «обожаю такие твои фотки», - пишут они.
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До этого мы писали, что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочки в мире, показала, как выглядит ее мама.
Архивными фото модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Красотка выложила серию снимков, на которых была еще маленькая и позировала на камеру вместе с мамой.
«С днём рождения, мама, я люблю тебя», - подписала серию фото девушка.
За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.
«Превосходная», «Твоя мама тоже прекрасна», «Малышка твоя мамочка», «Вау невероятно», «Желаю вам здоровых дней», «Ууу какие красивые фото», «Лучшая мама и дочь. Крутой дуэт», «Мило», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».