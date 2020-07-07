Популярна російська телеведуча і блогерка Настя Івлєєва з «Орла і Решки» похвалилася перевтіленням заради яскравих кадром

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«HAHAHAHAHHA», — підписала кадри сама знаменитість.

Уточнимо, що на знімку Івлєєва позує зі спущеним вбранням  без макіяжу, однак потім змахує волоссям і постає в образі ельфа: з довгими вухами та крилами за спиною. Сама вона виконує яскравий танок на камеру, демонструючи елегантність і красу.

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HAHAHAHAHHA

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«Що за ельфійка?», «Ікона стилю, епрст», «Оу май», «Точно фея? Не троль?», «Королева», «Істина втіль», «феєрична Настя», «чому ти така офігенна!?», «Ти б була гарним ельфом», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, російська телеведуча Настя Івлєєва з туристичного шоу «Орел і Решка» вирішила прислухатися до слів шанувальників

«Девчоночки, ваша взяла! Настюшка Небезпека таки надягла сукню😂🤷🏼‍♀️ і знаєте що, мені сподобалося! шок контент слід фото😂 люблю вас!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує в яскраво-жовтому платті, яке вирішила доповнити елегантним кольє. Декольте наряду максимально підкреслює її розкішні форми.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбіта".

Як повідомляла Politeka, безпардонна Івлєєва блиснула зайвим у короткому топі: «Яка цяця».

Також Politeka писала, що Івлєєва слідом за Єфремовим всілася п'яною за кермо, кадри ганьби: "Розшукують всі даішники".