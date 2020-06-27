Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из туристического шоу «Орел и Решка» решила прислушаться к словам поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Девчоночки, ваша взяла! Настюшка Опасность таки надела платье😂🤷🏼‍♀️ и знаете шо, мне понравилось! шок контент в след фото😂 люблю вас!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует в ярко-желтом платье, которое решила дополнить элегантным колье. Декольте наряда максимально подчеркивает ее роскошные формы.

«Красотка», «ты в любом шмотье ракета», «крутая», «Всё таки платье способно украсить любую женщину», «вот это ногти», «Элджею очень повезло», «солнце», «огонь!», - пишут они.

До этого мы писали, что российская телеведущая Настя Ивлеева из «Орла и Решки» рассказала о личной жизни с молодым супругом.

Так, в этот раз Анастасия рассказала, как живет с мужем и попала за это под критику в сети. Недавно девушка показала поклонникам дорогостоящий автопарк, после чего похвасталась неординарным нарядом.

Во время съемки для поклонников в Инстаграм она ответила хейтерам: «Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне», — высказалась Настя и тут же нарвалась на критику.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

Как сообщала Politeka, беспардонная Ивлеева сверкнула лишним в коротком топе: «Какая цаца».

Также Politeka писала, что Ивлеева вслед за Ефремовым уселась пьяной за руль, кадры позора: "Разыскивают все гаишники".