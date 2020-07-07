Популярна виконавиця Наташа Корольова блиснула ідеальною засмагою без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я так хочу, щоб літо не закінчувалося», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Королева позує в одній капелюсі без білизни, елегантно граючи поглядом на камеру. Фотографія спровокувала справжній бум серед її шанувальників.

«Ти ж моя рибонька, ти ж моя лялечка, ще два місяці літа тобі дарую», «Красуня», «ви тут самі на себе не схожі», «красуня!», «тобі дуже йде чубчик», «шикарна», «лялька барбі», — пишуть вони.

До цього 47-річна російська співачка українського походження Наташа Корольова похвалилася новим стилем.

Після зйомок у програмі «Де логіка?» зірці так сподобався образ з чубчиком, зроблений їй стилістами програми, що вона вирішила і надалі не розлучатися з такою зачіскою.

На своїй сторінці в соціальній мережі instagram артистка опублікувала знімок, на якому позує у квітковому літньому комбінезоні, підхваченому поясом, з білим парасолькою в руках. При цьому на її обличчі ідеальний макіяж, а лоб закриває чубчик. Волосся артистки зібрані в щільний пучок на потилиці. Завершують образ великі сережки.

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