47-летняя российская певица украинского происхождения Наташа Королева похвасталась новым образом

После съемок в программе «Где логика?» звезде так понравился образ с челкой, сделанный ей стилистами программы, что она решила и в дальнейшем не расставаться с такой прической, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором позирует в цветочном летнем комбинезоне, подхваченном поясом, с белым зонтиком в руках. При этом на ее лице идеальный макияж, а лоб закрывает челка. Волосы артистки собраны в плотный пучок на затылке. Завершают образ крупные серьги.

«Мэри Поппинс!!!», – подписала кадр звезда.

В комментариях поклонники не скрывают своего восхищения работой стилиста и самой артисткой.

«Красотка, но без макияжа Вы просто крутая! Не всем дана натуральная красота, Вас Бог наградил! 🔥🔥🔥👍👍👍🌹🌹🌹😘😘😘», «Хорошая ты девка Королёва Наташа!👍❤️❤️❤️❤️😍», «Красавица👍🌹��🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Шикарный образ! 😍😍😍 Вам очень идет челка, Натали👍», «Какая красивая 🌷🌷🌷», «Красотка просто❤очень идет👍👍👍», «Шикарно😍😍😍», – восхищаются фанаты звезды.

Ранее мы писали, что российский шоумен и стриптизер Тарзан, который больше 17 лет живет с Наташей Королевой, показал, как проходила их роспись в ЗАГСе.

Видео со свадебной церемонии он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На архивном видео запечатлен момент, когда артисты подписывают свидетельство о браке.

Напомним, что Королева ошарашила внешним видом, Тарзан не сдержался: "С каждым годом все больше...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан решил повеселиться без Королевой, кадры застолья: «А ему лишь бы…».

А еще Politeka сообщала, что Тарзан распахнул рубашку и устроил новое шоу со своим дружком: фото заинтриговало сеть.