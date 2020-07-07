Популярная исполнительница Наташа Королева сверкнула идеальным загаром без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Королева позирует в одной шляпе без белья, элегантно играя взглядом на камеру. Фотография спровоцировала настоящий бум среди ее поклонников.

«Ты ж моя рыбонька, ты ж моя куколка, еще два месяца лета тебе дарю», «Красотка», «вы здесь сами на себя не похожи», «красавица!», «тебе очень идет челка», «шикарная», «кукла барби», — пишут они.

До этого 47-летняя российская певица украинского происхождения Наташа Королева похвасталась новым стилем.

После съемок в программе «Где логика?» звезде так понравился образ с челкой, сделанный ей стилистами программы, что она решила и в дальнейшем не расставаться с такой прической.

На своей странице в социальной сети инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором позирует в цветочном летнем комбинезоне, подхваченном поясом, с белым зонтиком в руках. При этом на ее лице идеальный макияж, а лоб закрывает челка. Волосы артистки собраны в плотный пучок на затылке. Завершают образ крупные серьги.

Напомним, что Королева ошарашила внешним видом, Тарзан не сдержался: "С каждым годом все больше...".

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