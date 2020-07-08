Курс валют в Україні 8 липня різко змінить траєкторію руху, долар і євро опиняться під нищівними ударами гривні

Про це повідомляє Politeka.

Так, національний регулятор стодоларова купюра втратить досить багато — 19,6 гривні. При цьому до середини минулого дня валюта вже впала нижче психологічної позначки, після чого закріпилася — 2693,59 гривні.

Євро також подешевшає, причому досить відчутно: валюта втратить 31,36 гривні за 100 євро.

Курс валют Національний банк встановив наступний:

100 доларів 2693,09 грн

100 євро — 2712,69

Водночас російський рубль і далі буде повзати на дні, вартість десяти одиниць російських грошей обійдеться всього лише в 3,779 гривні.

Як повідомлялося раніше, відставка голови НБУ Якова Смолія може призвести до негативних наслідків, серед яких і обвал нацвалюти.

Такий прогноз зробив економіст Олег Соскін.

За словами експерта, кредитори нашої країни отримали сигнал про те, що "в Україні здійснюється політичне захоплення НБУ". І тепер отримання нових кредитів виявилося під загрозою.

Крім того, економіст спрогнозував, що незабаром "з ринку побіжать нерезиденти".

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

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