Курс валют в Україні 8 липня різко змінить траєкторію руху, долар і євро опиняться під нищівними ударами гривні
Про це повідомляє Politeka.
Так, національний регулятор стодоларова купюра втратить досить багато — 19,6 гривні. При цьому до середини минулого дня валюта вже впала нижче психологічної позначки, після чого закріпилася — 2693,59 гривні.
Євро також подешевшає, причому досить відчутно: валюта втратить 31,36 гривні за 100 євро.
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Курс валют Національний банк встановив наступний:
- 100 доларів 2693,09 грн
- 100 євро — 2712,69
Водночас російський рубль і далі буде повзати на дні, вартість десяти одиниць російських грошей обійдеться всього лише в 3,779 гривні.
Як повідомлялося раніше, відставка голови НБУ Якова Смолія може призвести до негативних наслідків, серед яких і обвал нацвалюти.
Такий прогноз зробив економіст Олег Соскін.
За словами експерта, кредитори нашої країни отримали сигнал про те, що "в Україні здійснюється політичне захоплення НБУ". І тепер отримання нових кредитів виявилося під загрозою.
Крім того, економіст спрогнозував, що незабаром "з ринку побіжать нерезиденти".
Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.
Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.
Також Politeka писала, що гривня піде на дно, курс долара здивує українців.