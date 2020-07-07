Отставка главы НБУ Якова Смолия может привести к негативным последствиям, среди которых и обвал нацвалюты

Такой прогноз сделал экономист Олег Соскин, передает «Главред».

По словам эксперта, кредиторы нашей страны получили сигнал о том, что "в Украине осуществляется политический захват НБУ". И теперь получение новых кредитов оказалось под угрозой.

Кроме того, экономист спрогнозировал, что вскоре "с рынка побегут нерезиденты".

"А это – более 130 миллиардов гривен долговых обязательств Украины, которые они держат у себя на руках! Они начнут забирать доллары, сбрасывая гривну. Это сулит полный крах нашей национальной валюте", - пишет он.

По мнению экономиста, отставка Смолия запустит в Украине цепочку негативных экономических событий, которые повлекут за собой и падение курса гривны.

"Учитывая все перечисленные факторы, курс уже в ближайшее время может обрушиться до 100 гривен за доллар, а то и больше. Пойдет лавина… И к новому году вполне курс уже может быть и 200 гривен за доллар", - заявил экономист.

Стоит добавить, что другие эксперты не так категоричны в данном вопросе. Они считают, что увольнение Смолия не будет иметь такого значительного влияния.

Ну а пока, Национальный банк Украины на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,1269 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 гривен за 1 доллар.

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