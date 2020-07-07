Популярна українська актриса і модель Єлизавета Василенко, яка прославилася після ролі в серіалі «Школа», зачарувала образом в міні спідниці

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина позувала на вулиці зі склянкою напою з кафе. Вона була одягнена в білу футболку та картату міні спідницю. Образ спокусливої школярки дівчина доповнила очками. Красуня посміхалася і показувала язика своїм фанатам.

За кілька годин пост актриси зібрав майже 70 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ти така красива», «Ну що за диво», «Вау», «Сонечко», «найкраща», «Зірка, цьом тебе», «Ну просто шикарна», «Дуже красиво», «Королева», «найкраща дівчинка», «богиня», «Принцеса», «Дуууже красива», «Ліз, знімай частіше на ютуб, будь ласка! Так хочеться побачити щось по типу макіяжу, луків і тд.», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко позувала перед камерою в яскравому рожевому топі з довгими рукавами. Тонка тканина зі зміїним принтом обтягла груди і тонку талію зірки. Модель розпустила довге волосся, що надало особливої пікантності кадру.

Крім цього, нещодавно Василенко поділилася фото зі свого дня народження. Дівчина влаштувала піжамну вечірку, на яку покликала всіх друзів.

Нагадаємо, що Ліза Василенко зі «Школи» засвітила пишні принади в тісному топі: «Виросла дівчинка».

Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко пікантно обрізала глибоке декольте на фото: "Богиня і крапка".

Також Politeka писала, що Ліза Василенко ефектно випятила п'яту точку в екстра-міні: "Крихітка".