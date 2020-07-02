Популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» з'явилася в яскравому образі
Зірка активно веде сторінку в Instagram, на якій вихваляється своєю красивою зовнішністю і не тільки, повідомляє Politeka.net.
цього разу зірка з'явилася в яскравому рожевому топі з довгими рукавами. Тонка тканина, що нагадує забарвленням шкіру змії, облягла грудей і тонку талію української знаменитості.
Модель розпустила довгі коси і дивилася в камеру. Яскравий образ Єлизавети завершили сережки-кільця у вухах, а також яскравий манікюр і макіяж з пишними віями.
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Артистка вирішила не підписувати знімок, залишивши лише смайлик.
"Гарноооо😍😍😍😍", "Краса♥️", "ШИКАРНА", "Сонце😍🔥", "дівчина на цьому фото вкрала моє сердечко і не віддає!! 🥺💖", "Ну просто Богиня🔥", "Вааау,яка красуня😍😍😍", "Як завжди прекрасна 😍", "Перша❤️", "Шикарна 😌😍🔥", "Лялька", "Наша богиня ♥️", " Яка ж ти офігенна!😍😍😍", "богиня 💔", "Вааааууу😻", "найпрекрасніша", "Гарнулька", "ти красуня🥺❤️😍", "Така чарівна", - написали користувачі сети.
Нагадаємо, Єлизавета Василенко показала, як розважалася з подругою. Артистка з'явилася в рожевій маєчці з великим декольте і рожевих шортах.
На відео зірка йшла разом з подругою, яка облила її водою. Обидві дівчини засміялися і подивилися в камеру.
Раніше повідомлялося, що Ліза Василенко постала в піжамі. Судячи з усього, її день народження проходив тематично у вигляді піжамної вечірки.
Актриса вибрала для свята рожеві штани, тісний топ і рожеву кофту.
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