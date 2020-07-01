Популярна українська актриса Ліза Василенко, яка знімалася в серіалі «Школа», похвалилася молодим тілом в спокусливому вбранні
Як передає Politeka.net, серію нових фото з дня народження красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Ліза постала в піжамі. Судячи з усього, її день народження проходив тематично у вигляді піжамної вечірки.
Ліза вибрала для свята рожеві штани, тісний топ і рожеву кофту. Штани на фото вона спустила так низько, щоб продемонструвати свою ідеально тонку талію. Пишні груди вона обтягла тонкою тканиною, показавши у всій красі. На одному з фото актриса позувала з подругою.
«Мені 22 і днюха була на «ура»! спасибі Всесвіту за прекрасних, чесних і справжніх д***лів у моєму житті. Люблю, дуже люблю!», - написала артистка під фото.
За годину пост красуні зібрав понад 45 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
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«найкраща», «Любимо тебе шалено, спасибі тобі за все, що ти робиш для нас, ми це дуже цінуємо. Раді, що ти щаслива!», «Старість не радість», «Вау красуня», «Богиня», «Виросла дівчинка», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ліза Василенко позувала на тлі забору під час заходу сонця, граючи на камеру і показуючи сонячних зайчиків.
Нагадаємо, що зірки серіалу "Школа" і Jerry Heil влаштували розборки прямо на камеру, відео.
Також Politeka писала, що грайлива Ліза Василенко показала красу в мокрій майці: "Дуже класні".
А ще Politeka повідомляла, що Ліза Василенко з серіалу "Школа" вбила наповал зовнішністю в новому образі: "Вау, яка краса".