Популярна українська актриса Ліза Василенко, яка знімалася в серіалі «Школа», похвалилася молодим тілом в спокусливому вбранні

Як передає Politeka.net, серію нових фото з дня народження красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Ліза постала в піжамі. Судячи з усього, її день народження проходив тематично у вигляді піжамної вечірки.

Ліза вибрала для свята рожеві штани, тісний топ і рожеву кофту. Штани на фото вона спустила так низько, щоб продемонструвати свою ідеально тонку талію. Пишні груди вона обтягла тонкою тканиною, показавши у всій красі. На одному з фото актриса позувала з подругою.

«Мені 22 і днюха була на «ура»! спасибі Всесвіту за прекрасних, чесних і справжніх д***лів у моєму житті. Люблю, дуже люблю!», - написала артистка під фото.

За годину пост красуні зібрав понад 45 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«найкраща», «Любимо тебе шалено, спасибі тобі за все, що ти робиш для нас, ми це дуже цінуємо. Раді, що ти щаслива!», «Старість не радість», «Вау красуня», «Богиня», «Виросла дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ліза Василенко позувала на тлі забору під час заходу сонця, граючи на камеру і показуючи сонячних зайчиків.

Нагадаємо, що зірки серіалу "Школа" і Jerry Heil влаштували розборки прямо на камеру, відео.

Також Politeka писала, що грайлива Ліза Василенко показала красу в мокрій майці: "Дуже класні".

А ще Politeka повідомляла, що Ліза Василенко з серіалу "Школа" вбила наповал зовнішністю в новому образі: "Вау, яка краса".