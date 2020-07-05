Відома українська актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сміливий образ
На фото Василенко показала себе в сукні з величезним декольте і стильною зачіскою. Красуня доповнила образ стильним мейкапом, показуючи свою зовнішність максимально близько. Єлизавета, як можна помітити, не використовувала фотошоп в цей раз або внести незначні корективи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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"Богиня", "Засвітила", "Я осліп від твоєї краси", "Яка ж ти красива", "Богиня і крапка", "Ліза, зауваж, ти найкраща", "Сонечко".
Раніше ми повідомляли, що популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» вразила красою на відпочинку.
«напиши в коментарях чому підписаний на мене. Мені дуже цікаво дізнатися», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Василенко позує на вулиці з м'якою іграшок. В руках у неї можна помітити морозиво.
«Дуже хотілося дізнатися тебе ближче», «вау, красуня!», «Неймовірна краса! Так тримати », - пишуть її шанувальники під фотографією, яку красуня опублікувала в соціальних мережах в той день.
Нагадаємо, Ліза Василенко з «Школи» облягла соковиті форми "зміїної" шкурою
А ще Politeka писала, що Ліза Василенко з «Школи» засвітила пишні принади в тісному топі
Також Politeka повідомляла, що грайлива зірка "Школи" показала свої принади в мокрій майці