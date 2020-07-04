Відома українська актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сміливий образ

На фото Василенко позує в короткому платті і кросівках, а сама разселась на столі. Поруч можна побачити сумочку, а в руках тримала поні. Єлизавета спокусливо вигнулась, щоб показати як ніжки, так і п'яту точку, завдяки чому фото вийшло дуже спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ти дуже гарна", "Крихітка", "Красива", "Прекрасна", "Неймовірно красива", "Я б тебе вкрав", "Принцеса", "Де ти обробляєш фотки?", "Ліза, ти красуня", "Просто богиня".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» з'явилася в яскравому, запам'ятовується, образі.

Цього разу зірка з'явилася в яскравому рожевому топі з довгими рукавами. Тонка тканина, що нагадує забарвленням шкіру змії, облягла грудей і тонку талію української знаменитості.

Повідомлялося, що відома українська актриса Єлизавета Василенко показала, як проводить дозвілля.

На відео Єлизавета позує в чорному топі і спідниці. Василенко показує непристойну позу, імітуючи інтимні рухи при взаємодії з дівчиною, а після цього показала, як йде з кадру. Ролик супроводжувався забавним голосом, який все дію коментував.

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